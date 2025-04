Deuren Friezenkerk ‘wijd open’ voor gelovigen na overlijden paus

De kerk ligt vlak bij het Sint-Pietersplein en ging dinsdag voor het eerst sinds het overlijden van de paus weer open. Evers ziet al extra aanloop en rekent op een drukke periode. Er waren voor Pasen gelovigen naar Rome afgereisd en tijdens de aanstaande Nationale Bedevaart worden er ook veel Nederlandse pelgrims verwacht.

De Friezenkerk geldt als een thuiskerk voor Nederlandstalige gelovigen. Of zij de kerk ook tijdens de uitvaart van de paus kunnen bezoeken, is nog onduidelijk. Evers zegt dat de kerk dan in principe open is, maar helemaal zeker is dat nog niet. „Ik heb al gehoord dat president Trump heeft aangekondigd dat hij gaat komen. Als dat zo is, weten we niet wat er aan veiligheidsmaatregelen komt.”

De Heilig Jaarcoördinator had zondag zelf nog een korte ontmoeting met de 88-jarige paus, die een dag later stierf. Hij trof Franciscus met een delegatie van Nederlandse bloemisten. Evers vertelde dat hij de paus beloofde dat hij voor hem zou blijven bidden. Franciscus zou hem daarop hebben aangekeken en dank hebben uitgesproken. „Dat zijn bijzondere momenten”, blikt Evers terug op de ontmoeting.