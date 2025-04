Honderden mensen tekenen in Amsterdam condoleanceboek voor paus

„Sinds gisteren is er heel veel aanloop. Mensen steken een kaarsje op en komen om te bidden”, zegt pastoor-deken Eric Fennis. „Het leeft heel erg. Niet alleen bij de inwoners van Amsterdam maar ook bij toeristen.” Hij schat dat het condoleanceboek tot nog toe zo’n vierhonderd tot vijfhonderd keer is getekend.

Woensdagavond is er in de Nicolaaskathedraal een speciale eucharistieviering ter ere van de overleden paus. Franciscus verhief de Nicolaasbasiliek tegenover het Centraal Station onlangs tot kathedraal, vanwege het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Het gaat om een zogenoemde co-kathedraal. De Sint-Bavokathedraal in Haarlem is de hoofdkerk binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam.