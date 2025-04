D66 Amsterdam wil oud-minister Van Weyenberg als nieuwe wethouder

Fractievoorzitter Rob Hofland noemt het vertrek van Van Dantzig een „enorm verlies” maar is erg tevreden met Van Weyenberg als vervanger. „De woningbouw is in deze stad van levensbelang, en de uitdagingen zijn groot. Daarom zochten we een politiek zwaargewicht met daadkracht”, aldus Hofland. „Met Van Weyenberg halen we een type Tadic naar Amsterdam: iemand die er meteen staat en het verschil kan maken.We hebben er veel vertrouwen in dat hij meteen stappen gaat zetten voor de Amsterdamse woningbouw.”

„Het is verdrietig dat Reinier van Dantzig zijn laatste jaar niet heeft kunnen doen. Hij heeft hartstikke veel werk verzet”, reageert Van Weyenberg. De D66’er spreekt van een „eervolle uitdaging” en belooft „door roeien en ruiten te gaan voor de Amsterdamse woningbouw, gericht op meer woningen en prettige buurten”. Van Weyenberg was minister van Financiën in het demissionaire kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij onder meer Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet-Rutte III.

Van Weyenberg wordt tijdens de raadsvergadering van 14 mei officieel voorgedragen. Daarna stemt de gemeenteraad over zijn voordracht.