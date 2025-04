Von der Leyen naar uitvaart paus Franciscus

In een verklaring van Von der Leyen die door haar woordvoerder werd voorgelezen, herhaalde zij min of meer de boodschap die de commissievoorzitter maandag op X plaatste. De paus „inspireerde miljoenen ver buiten de katholieke kerk met zijn nederigheid en zijn pure liefde voor de minderbedeelden. Onze gedachten zijn bij iedereen die dit diepe verlies voelt. Mogen ze troost vinden in het idee dat de nalatenschap van paus Franciscus ons allen zal blijven leiden naar een meer rechtvaardige, vreedzame en medelevende wereld.”

De uitvaart vindt zaterdag om 10.00 uur plaats bij de Sint-Pietersbasiliek. De Argentijnse paus overleed maandag op 88-jarige leeftijd.