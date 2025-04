Van Vroonhoven krijgt voorzittershamer NSC

Van Vroonhoven wil met NSC „gewoon bewijzen dat we dit kunnen”. Zij hoopt dat de Kamerleden, vaak persoonlijk door Omtzigt gekozen voor de kandidatenlijst, zich inmiddels ook echt NSC’er voelen. „We weten precies dat we een hele bijzondere en aparte partij zijn. En we hebben onze eigen stijl.”

Het gaat niet goed met NSC in de peilingen. Daar heeft de partij gemiddeld nog twee tot vijf van de twintig zetels over. Afgelopen weekend sloot Van Vroonhoven niet uit dat NSC op termijn aansluit bij het CDA, de partij waarvan Omtzigt zich afsplitste.

Partijleiders Dilan Yeşilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) verwachten dat de coalitie ondanks het vertrek van Omtzigt „stabiel blijft”. Van der Plas wijst erop dat Van Vroonhoven al een tijdje de zaken waarnam van de zieke Omtzigt. Wel denkt zij dat NSC „zich even moet herpakken”.

In de praktijk lijkt de coalitie verre van stabiel. Afgelopen week viel het kabinet bijna tijdens de onderhandelingen over de voorjaarsnota, bleek uit verschillende reconstructies. Eind vorig jaar ging het ook bijna mis, vanwege de „omgangsvormen” in de ministerraad. Daar kon staatssecretaris Nora Achahbar (NSC, Toeslagen) niet mee leven, waarna zij aftrad. Afgelopen zomer klapte de coalitie ook bijna toen de miljoenennota werd opgesteld.