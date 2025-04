D66 woonplan: dure huur voor scheefwoner en veel geld naar infra

De partij wil 10 nieuwe grootschalige woonlocaties gaan bouwen. Daarvoor is een fikse investering in het stroomnet en infrastructuur nodig. Om dat te betalen, wil D66 de staatsschuld laten oplopen. Het overvolle stroomnet vertraagt de bouw van huizen momenteel fors. Nieuwe steden moeten een station of andere goede ov-verbinding hebben en ook moet de overheid er de portemonnee voor trekken, aldus Jetten en Vijlbrief.

Het huidige kabinet heeft 2,5 miljard euro voor de infrastructuur rondom woningbouw, wat Vijlbrief betreft is er „minstens het dubbele” nodig. Een exact bedrag kan hij niet noemen.

De nieuwe steden komen wat D66 betreft verspreid door Nederland. Bijvoorbeeld de nog niet bestaande stad Eemvallei in Flevoland, of juist het uitbreiden van het huidige dorp De Klomp bij Ede (Gelderland). Een nieuw aan te stellen ‘bouwbaas’ hakt de knopen door waar die nieuwe huizen komen te staan. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de bouw van genoeg huizen, dat zijn wat de partij betreft vaker appartementen dan eengezinswoningen. Oudere bewoners moeten verleid worden om sneller te verhuizen. Ze moeten eerder hun rijtjeshuis inruilen om plaats te maken voor jongeren.

Daarbij wil D66 dat 30 procent van de nieuwe huizen sociale huur is, met een maximum van 50 procent per wijk. Sociale problemen komen volgens D66 vaker voor in wijken waar meer dan de helft uit sociale huur bestaat, dus kiest de partij voor een maximum.

Verder pleit D66 voor een belasting op winsten die grondgeigenaren maken als er bouwplannen komen (planbatenheffing), boetes op leegstand, subsidies op bouwen en kortere gerechtelijke procedures. Dat laatste kan onder andere door AI herhalende bezwaren te laten behandelen, aldus de partij.