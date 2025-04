Rome maakt zich op voor uitvaart paus

Terwijl de kardinalen zich voorbereiden op de begrafenis van de rooms-katholieke kerkleider zaterdag, komen er uit de hele wereld reacties op het overlijden van de 88-jarige paus.

„Rust in vrede, paus Franciscus! Moge God hem en allen die van hem hielden zegenen”, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op het socialemediaplatform Truth Social. Trump had niet altijd een goede verstandhouding met de paus. Franciscus uitte begin dit jaar nog stevige kritiek op de voorgenomen massadeportaties van de Verenigde Staten.

De Protestantse Kerk in Nederland gedenkt paus Franciscus „als een inspirerend mens en geestelijk leider, die mensen binnen én buiten de kerk wist te raken”. Scriba dr. R. de Reuver ziet in Franciscus „een vernieuwer en oecumenicus, een pleitbezorger van vrede te midden van conflicten”. Ook noemt hij Franciscus „een profetische stem voor de zorg voor de schepping”, vanwege de encycliek Laudato Si. Dat is de brief van Franciscus waarin hij zijn zorgen uitte over het internationale klimaatbeleid.

Onder anderen Trump, de Franse president Emmanuel Macron en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaven al aan naar de uitvaart van paus Franciscus te gaan.

De paus wordt naar zijn wens begraven in de basiliek van Santa Maria Maggiore. De kerk uit de vijfde eeuw staat in het centrum van Rome, ongeveer 3 kilometer ten oosten van Vaticaanstad. Meestal worden pausen bijgezet in de Sint-Pieter in het Vaticaan, maar ook in de basiliek van Santa Maria Maggiore liggen al zeven pausen begraven.