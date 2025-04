Poetin: Rusland ​​open voor directe vredesgesprekken met Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep onlangs op tot een staakt-het-vuren van dertig dagen, waarin burgerdoelen worden ontzien. Gevraagd naar Zelensky’s voorstel, zei Poetin tegen de Russische staatstelevisie: „Dit is allemaal onderwerp van zorgvuldige studie, misschien zelfs bilateraal. We sluiten dit niet uit.”

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov bevestigde later dat Poetin doelde op de mogelijkheid van directe gesprekken met Oekraïne. Het is niet bekend of beide partijen dergelijke gesprekken hebben gevoerd sinds een mislukte vredesinspanning in de eerste maanden van de oorlog drie jaar geleden.