Priester België kritisch op paus over steun slachtoffers misbruik

De gepensioneerde Belgische priester Rik Devillé vindt dat paus Franciscus te weinig heeft betekend voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. „Of een paus nu sterft of er wordt een nieuwe gekozen, voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk wereldwijd, verandert hierdoor niets”, stelde Devillé maandag in een schriftelijke reactie op het overlijden van paus Franciscus.