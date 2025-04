Netwerk Katholieke Vrouwen: Franciscus was van grote betekenis

Het Netwerk streeft naar meer macht voor vrouwen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De paus heeft op dat vlak „heel veel in beweging gebracht”, legt ze uit. „Hij zei: vrouwen zijn ondergewaardeerd, terwijl ze de Kerk dragen.” Franciscus benoemde vrouwen op allerlei belangrijke posities. „Maar hij ontmoette ook veel tegenstand.” De Kerk is „een tanker” en verandering kost veel tijd. Overigens was Franciscus volgens Van Schaijk over sommige onderwerpen ook zelf behoudender, zoals over abortus.

De vrouwen van het Netwerk zijn bezorgd over de opvolging van Franciscus. Mogelijk zien „behoudende krachten hun kans om weer op de rem te trappen”.