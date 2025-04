Bidden en condoleanceboeken in Nederlandse katholieke kerken

Het bidden was ook voor paus Franciscus van groot belang, zei Van den Hende, en dus begon het persmoment in Utrecht ook met een gebed. Want „als we bidden, dan bidden we niet als papegaai”, sprak de bisschop de paus na, „maar met hart en ziel, als hele persoon”. Na zijn verkiezing startte de paus op het balkon bij het Sint-Pietersplein in Rome ook met een gebed en boog hij zijn hoofd naar de mensen toe om voor hem te bidden. „Die vraag is steeds gebleven: om te bidden voor de paus en de paus bidt voor ons”, benadrukte Van den Hende de „wederkerigheid” van het geloof van Franciscus.

De paus overleed een dag na zijn laatste toespraak, waarin hij de mensen vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad een fijn Pasen wenste. „Een balkonscène aan het begin en aan het einde”, voor Van den Hende zijn de twaalf jaren met paus Franciscus „voorbijgevlogen”.

„Ik hoor de paus nog steeds zeggen: avanti, voorwaarts”, besloot de bisschop zijn toespraak in Utrecht. Het maakt volgens hem „zeker wel uit wie de nieuwe paus wordt” maar over een voorkeur liet hij zich vooralsnog niet uit, mogelijk komt dat later. De bisschoppen zijn vaker verrast geweest over nieuwe pausen, zoals ook in 2013 bij de aanstelling van Franciscus.