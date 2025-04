Paus stierf in eigen appartement

De paus woonde in een klein appartement in de Domus Sanctae Marthae, wat eigenlijk het gastenverblijf van het Vaticaan is. Zijn keuze voor die plek, en niet het Apostolisch Paleis waar pauzen normaal gesproken wonen, werd gezien als symbolisch voor zijn sobere leefstijl. Zo droeg hij bijvoorbeeld ook altijd witte gewaden in plaats van de versierde kleding die zijn voorgangers vaak droegen.