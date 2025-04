VN-chef Guterres roemt Franciscus als boodschapper van hoop

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft de overleden paus Franciscus geroemd om zijn invloed als „stem voor vrede en menselijke waardigheid”. „Ik voeg me bij de rest van de wereld in de rouw voor zijn heiligheid paus Franciscus, een boodschapper van hoop, nederigheid en menselijkheid”, zei hij in een verklaring.