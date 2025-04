Zeven dagen nationale rouw in Franciscus’ thuisland Argentinië

De paus was zeer populair in Argentinië. Hij werd in 1998 aartsbisschop van Buenos Aires en in 2001 werd hij kardinaal. Toen hij in 2013 verrassend werd gekozen als paus vertrok hij naar Vaticaanstad. Franciscus is sindsdien nooit meer teruggekeerd naar Argentinië.

In de kathedraal van Buenos Aires is een grote mis gehouden om de paus te gedenken. De huidige aartsbisschop, Jorge Garcia Cuerva, noemde hem „de paus van de armen en onderdrukten”.