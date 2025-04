Katholieke gemeenschap Amsterdam ‘geschokt’ door dood paus

Volgens Fennis was de kerkelijk leider zeer verbonden met de hoofdstad. „Weloverwogen gaf hij vorig jaar mei, toen een kleine delegatie uit de hoofdstad hem bezocht, de opdracht mee: ‘Amsterdam is belangrijk, zorg er goed voor’.” De plebaan-deken zegt dat de paus zich verheugde „in de toenemende aandacht van jongeren voor de Kerk in de hoofdstad”.

In de Nicolaaskathedraal, die dagelijks open is van 12.30 tot 15.30 uur, ligt een condoleanceregister voor paus Franciscus. Later wordt meer bekendgemaakt over een herdenkingsdienst.