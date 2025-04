Ambassadeur proeft een gelaten sfeer op Sint-Pietersplein

„Het was rustig, er liepen groepjes religieuze mensen rond die aan het bidden waren. Voor de meeste mensen was het natuurlijk niet helemaal onverwacht”, zegt ze verwijzend naar het lange ziekbed van de paus.

De diplomaat zag ook dat de bloemen die traditiegetrouw door Nederlandse bloemenbedrijven zijn geschonken met Pasen, van het plein werden verwijderd. „Er gaat natuurlijk een periode van rouw in, daar horen die Nederlandse bloemen niet bij.”

De ambassadeur maakte ook het moment mee waarop de doodsklok ging luiden. „Dat was erg indrukwekkend.”

De diplomaat laat het aan het kabinet om te reageren op het overlijden van de paus.

De ambassade wacht op de officiële aankondiging van de uitvaart en zal later de daarbij aanwezige Nederlandse delegatie begeleiden.

In de tussentijd „staat alles stil” bij het Vaticaan. De ambassade heeft net een lijstje ontvangen van zes of zeven hoge functionarissen van het Vaticaan die in functie blijven. De rest wordt „niet meer geacht in functie te zijn”.

Dinsdag zou de ambassade een receptie houden in het kader van Koningsdag, maar die is afgelast. De komende dagen worden verschillende herdenkingsmissen georganiseerd en daarbij zullen mensen van de ambassade naar verwachting ook aanwezig zijn.