Nationale Bedevaart naar Rome gaat door

Elfhonderd rooms-katholieke pelgrims vertrekken aan het begin van de meivakantie vanuit Nederland per bus of vliegtuig naar Rome. Daar bezoeken ze onder meer de graven van de apostelen Petrus, onder de Sint-Pietersbasiliek, en Paulus, onder de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren. Ze gaan de Sint-Pieter en de basiliek Sint-Paulus binnen door de Heilige Deuren, die eens in de vijfentwintig jaar opengaan.

De Rooms-Katholieke Kerk en bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht organiseren de reis in het kader van het Heilig Jaar. De kerk viert dit jubileumjaar elke vijfentwintig jaar; het begon afgelopen kerst. Het Heilig Jaar staat wereldwijd in het teken van verbroedering en het herstellen van relaties tussen mensen. Dit keer is het thema Pelgrims van Hoop.