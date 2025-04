Bruls: paus was ook voor mij baken van hoop en geloof

De burgemeester wenst namens het stadsbestuur „alle katholieken en overige mensen in onze stad en daarbuiten” veel sterkte toe. Nijmegen herbergt onder meer een kapel, een instituut, een gedachteniskerk, een wijkcentrum en een singel die de naam van Brandsma dragen. In 2005 riep de bevolking hem uit tot grootste Nijmegenaar aller tijden.

Brandsma was een Nederlandse pater karmeliet en later rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij verzette zich al in de jaren 30 van de vorige eeuw tegen het opkomende nazisme. De Duitsers pakten hem in de oorlog op en Brandsma bezweek in concentratiekamp Dachau.