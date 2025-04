KRO-NCRV: paus riep geestelijken op eropuit te gaan

De omroep roept in herinnering dat de paus, geboren als Jorge Mario Bergoglio, een Argentijnse jezuïet was en de allereerste paus afkomstig uit het werelddeel Amerika. „Vanaf 1998 was hij aartsbisschop-metropoliet van Buenos Aires en primaat van Argentinië. Sinds zijn verkiezing tot bisschop van Rome in 2013 is hij nooit meer in zijn geboorteland geweest.”

In heel Latijns-Amerika ontwikkelde Bergoglio zich volgens KRO-NCRV tot een leidende figuur. Volgens de omroep had hij in zijn eigen bisdom veel aandacht voor de bewoners van de sloppenwijken en andere achtergestelden. „Mijn volk is arm en ik ben een van hen”, zei hij eens ter verklaring van zijn besluit om niet in het aartsbisschoppelijk paleis te gaan wonen maar in een appartementje waar hij zelf zijn eten zou koken.