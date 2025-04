Theoloog Van Geest overrompeld door overlijden paus

Dat komt volgens de theoloog omdat Franciscus „veel meer tot het hart sprak, hij was een echt mensenmens”. Dat merkten zowel mensen die vanaf een plein naar hem keken als wie hem „zelfs maar een paar minuten sprak”. Van Geest ontmoette Franciscus meerdere malen en is lid van de Pauselijke Theologische Academie, een adviesorgaan van de paus. „Hij was barmhartig, betrokken, kon boos worden en was ongeduldig”, memoreert hij, maar „iedereen voelde” dat hij „tot het hart sprak”.