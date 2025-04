Radiozendamateurs herdenken WO II-voedseldroppings Operatie Manna

De verschillende radiostations op onder meer een vliegveld, dropzone en bunker maken live verbinding met elkaar en halen samen herinneringen op aan de hongerwinter en Operatie Manna. In Nederland is er een radiostation op Renbaan Duindigt in Wassenaar, dat destijds een dropzone was. Onder anderen mensen die de hongerwinter meemaakten zijn te gast in de uitzendingen, die op speciale stations te beluisteren zijn. Omdat het om amateurradio gaat, zal het mogelijk gepaard gaan met bijvoorbeeld ruis en storingen. „Een lust voor het oor van de radiozendamateur, een bak ellende voor de doorgewinterde broadcastluisteraar”, aldus Erwin van der Haar, voorzitter van de Radio Scoutinggroep die de herdenking in Nederland organiseert.

Iedereen is welkom bij het radiostation in Wassenaar om vragen te stellen. De scoutinggroep laat weten dat het doel van de radio-herdenkingen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de hongerwinter niet te vergeten in de geschiedenis. „Laten we samen herdenken, ontdekken en verbinden met jongeren wereldwijd”, aldus de scoutinggroep.