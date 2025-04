Meditatie: Een boodschap voor Petrus

De engelen zeggen tot de vrouwen dat ze heen moeten gaan, zich moeten haasten en deze boodschap aan de discipelen brengen, zodat die niet meer blijven zitten met gesloten deuren, en vooral niet met gesloten harten.

Markus verhaalt in hoofdstuk 16:7 dat ze dit bericht allereerst moeten brengen aan Petrus, om hem te troosten in zijn grote droefheid, die hij ongetwijfeld heeft gehad. Hieruit blijkt nu ook de liefde van de engelen tot Gods kinderen. Zij weten dat Petrus in een bedroefde staat verkeerde, omdat hij zijn Heere verloochend had. De vrouwen hoefden hem geen droevig bericht meer te brengen, want hij zou daaronder bezweken zijn. Nu was er voor hem troost nodig. De engel draagt dit aan Maria in het bijzonder op, want Petrus zou wellicht gezegd kunnen hebben: Ik ben geen discipel meer van Christus. Want toen ik Hem verloochend had, keek Hij mij zo aan, dat ik niet meer tot Hem durfde komen. Maar wanneer de engel Maria tot hem zendt om deze boodschap aan hem te brengen, dan zou hij weer moed kunnen vatten. Toen Christus naar hem keek als hij hem verloochend had, begon Petrus bedroefd te worden en te wenen. Nu roept Christus hem boven alle anderen om te laten zien dat Hij hem ook Zelf wil vertroosten en weer met hem wil spreken. Dit heeft Hij ook inderdaad gedaan (Johannes 21).

_Bernardus Smijtegelt,

predikant te Middelburg

(Reveilserie no. 542 ”Levend met Christus”, maart 2018)_