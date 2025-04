Brandweer naar verwachting hele ochtend bezig met brand Gorinchem

Waardoor de brand in het voormalige schoolgebouw aan de IJslaan uitbrak, is nog onbekend. Niemand is gewond geraakt. Inmiddels is ook definitief vastgesteld dat er geen sprake is van asbest. Verder geeft een woordvoerder van de brandweer aan dat in sommige tuinen in de buurt stukken isolatiemateriaal zijn neergekomen. Bewoners kunnen die zelf opruimen en weggooien bij het restafval. Ook is in tuinen roet neergekomen, dat met water weg te spoelen is.

Het gebouw is volgens de brandweer zwaar getroffen door de brand, maar er gaat niet gesloopt worden.