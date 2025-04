Grote vechtpartij in Katwijk, drie personen aangehouden

Vlak voor middernacht kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij was uitgebroken in een horecagelegenheid in de Badstraat. Daarbij waren ongeveer honderd mensen betrokken.

De politie ging ernaartoe, maar de situatie bleef onrustig en er waren herhaaldelijk opstootjes. Daarop besloot de politie de Badstraat ‘leeg te ruimen’, waarbij iedereen werd opgeroepen te vertrekken.

Daar werd geen gehoor aan gegeven, waarop de politie besloot ‘de straat schoon te vegen’. Hierbij werd gebruikgemaakt van de wapenstok en is een persoon getaserd. Een agent raakte gewond toen hij in het gezicht werd geslagen door een van de aanwezigen. Deze verdachte is aangehouden voor mishandeling. Nog twee verdachten werden aangehouden omdat ze geen gehoor gaven aan het bevel de Badstraat te verlaten.