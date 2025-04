Meditatie: Inwendige overtuiging

De engelen zeiden dus tot de vrouwen: Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Zie de plaats waar Hij gelegen heeft. Denk aan wat Hij tot u gezegd heeft. Zij wilden zeggen: Denk aan Zijn kruisiging en ook aan Zijn lijden. Hebt u het niet allemaal zien gebeuren zoals Hij het u voorzegd heeft? Hij heeft u ook Zijn opstanding voorzegd; gelooft u dat niet?

De vrouwen kregen een inwendige overtuiging, zodat hen in gedachten kwam wat Christus tot hen gezegd had. Dit is ook een voorbeeld, ontleend aan de kinderwereld, en in het bijzonder van baldadige kinderen die zich de vermaning van hun ouders herinneren en daaraan terugdenken. Ze herinneren zich daarnaast ook de vermaningen die ze van hun leraars ontvangen hebben onder de bediening van het Woord.

Als u eenmaal zult bedenken hoe weinig u zich dat hebt aangetrokken en hoe weinig u daarop acht hebt gegeven, hoe hard en bitter zal het u dan vallen. In het bijzonder wanneer het te laat zal zijn om op de vermaningen van die leraars acht te slaan. Als ook u eens indachtig zult worden hoeveel tijd en gelegenheid u gehad hebt om God te kunnen dienen, terwijl u dat niet hebt gedaan, hoe zwaar zal ook u dat vallen.

Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg

(Reveilserie no. 542 ”Levend met Christus”, maart 2018)