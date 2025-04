Jeugdzorg: extra geld lost structurele problemen niet op

Het extra geld voor de jeugdzorg helpt op korte termijn, maar Jeugdzorg Nederland ziet dat de problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. Volgens de branchevereniging is het een tijdelijke oplossing voor een structureel probleem. Het kabinet heeft in de voorjaarsnota bijna 3 miljard euro vrijgemaakt voor gemeenten de komende twee jaar. Het grootste deel hiervan is bestemd voor de jeugdzorg.