Begrotingstekort loopt minder op dan gedacht

De lagere tekorten komen vooral door economische groei, staat in de voorjaarsnota. De aanpassingen die de coalitie en het kabinet hebben gedaan, hebben „nauwelijks effect”.

De staatsschuld loopt nog steeds op. Dit jaar is de totale schuld naar verwachting 45,2 procent van het bbp, in 2029 zou dat 49,5 procent worden. Ook deze percentages zijn lager dan geschat op Prinsjesdag.

Tijdens de besprekingen over de voorjaarsnota ontstond discussie over de ‘meevallerformule’ die bepaalt wanneer er ruimte is om meevallers te gebruiken voor nieuwe investeringen. Die zetten we niet in, zei minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) eerder. In de voorjaarsnota zegt hij: „We dekken tegenvallers en doen tegelijkertijd ook een aantal gerichte investeringen. We schuiven geen rekeningen door.”