Gemeenten krijgen komende 2 jaar 3 miljard euro extra

Gemeenten zouden in 2026 in totaal 2,3 miljard euro minder krijgen uit het gemeentefonds, dat werd het ravijnjaar genoemd. Daarover was veel ophef ontstaan bij de lagere overheden. Met de extra investering is die tegenvaller voor een deel verkleind.

Volgens Binnenlandse Zaken praten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk nog verder over de financiering van de jeugdzorg. De gemeenten komen al jarenlang geld tekort voor die zorg, die zij sinds 2015 moeten uitvoeren.

De komende jaren gaat het geld dat naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) jaarlijks met 75 miljoen euro omhoog, waardoor het in 2030 is opgelopen tot 375 miljoen euro.