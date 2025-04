Inspectie wijst opnieuw op milieurisico’s staalslakken

Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. Ze worden onder meer gebruikt bij infrastructurele projecten, bijvoorbeeld als vervanging voor zand.

De ILT onderzocht tien locaties waar een bepaald soort staalslakken werd gebruikt, waarbij de toepassingen voldeden aan de regels. Bij negen ontstond milieuschade. Dat had ermee te maken dat de staalslakken in contact kwamen met regen- of grondwater, waardoor zware metalen vrijkwamen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Volgens de inspectiedienst schiet regelgeving tekort en biedt die „weinig bescherming voor mensen en milieu”. De dienst vermoedt dat de staalslakken op nog veel meer locaties in Nederland zijn gebruikt.