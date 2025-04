Kleine refoschool worstelt met toekomst: sluiten of verbreden?

Op de Johannes Calvijnschool zijn twee beleidswijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de kledingregels aangepast: meisjes mogen nu ook een broek dragen in plaats van alleen een rok. Voor docenten blijft de oude kledingregel wel gelden. Daarnaast mag naast de Statenvertaling ook de Herziene Statenvertaling worden gebruikt in de klas, als leerlingen dat thuis gewend zijn.

Volgens Linda den Hollander, hoofd van de binnenlandredactie en onderwijsredacteur, wil de school met deze versoepelingen mogelijke drempels voor christelijke ouders wegnemen en zo bijvoorbeeld meer in beeld komen bij ouders uit migrantenkerken.

Naast de school in Amersfoort zijn er meer kleinere reformatorische basisscholen, bijvoorbeeld in dorpen en steden buiten de biblebelt, die in de toekomst in de gevarenzone kunnen komen als het gaat om hun leerlingenaantal. Ligt de oplossing altijd in verbreding? Den Hollander: „Dat is sterk afhankelijk van de context. Sommige scholen zullen wellicht eerder gaan voor een bestuurlijke samenwerking bijvoorbeeld.”