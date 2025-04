Jesse R. die zijn moeder zou hebben onthoofd „had psychische problemen”

Daarover schrijven de Telegraaf en Algemeen Dagblad donderdag. De 31-jarige man werd woensdag aangehouden op de snelweg A4. In zijn auto zou het hoofd van zijn moeder hebben gelegen. De Telegraaf schrijft dat de politie Jesse R. kon aanhouden dankzij de partner van de vermoorde vrouw. Die zou de politie het kenteken van de auto waarin de verdachte reed, hebben gegeven.

Op sociale media schreef Jesse R. over zijn mentale problemen, berichten de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. „Hoe voelt het voor jou om op te komen voor mensen met manische depressie?”, meldt Jesse R. op LinkedIn, naar aanleiding van een post van iemand die zegt nog maar enkele maanden te leven te hebben. „Voelt goed toch? Bedankt daarvoor, want je maakt een wereld van verschil!”

„Ik ben geschokt en vol ongeloof over gruwelijke gebeurtenis in Hellevoetsluis” Arno Scheepers, burgemeester Hellevoetsluis

Volgens de Telegraaf zou Jesse R, mediaconsultant en „fervent bezoeker van dancefeesten”, in een zware psychose hebben gezeten. De krant schrijft op gezag van betrokkenen dat R. een „zwaar zorgdossier” heeft. Volgens inwoners van Hellevoetsluis zou de jongeman bij meerdere hulpinstanties bekend zijn en werd zijn situatie meermaals als „zorgwekkend” omschreven. R., woonachtig in Diemen, zou hoogbegaafd zijn. Het AD meldt dat hij in ieder geval tot heel recent op de grote studentencampus Our Campus aan de rand van Amsterdam woonde.

Burgemeester Arno Scheepers is „geschokt en vol ongeloof over de gruwelijke gebeurtenis” in Hellevoetsluis. Hij spreekt van een tragedie. Jesse R. wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam, die beslist over de verlenging van het voorarrest. De politie is bezig met verder buurtonderzoek en is op zoek naar getuigen.