Sneeuw en regen teisteren Zwitserland en Noord-Italië

De autoriteiten in het kanton hebben toeristen die voor het paasweekeinde wilden komen, aangeraden donderdag de regio te mijden. Tal van wegen en spoorlijnen zijn niet meer begaanbaar. De bekende spoorlijn naar het plaatsje Zermatt is door sneeuw geblokkeerd. Tal van dorpen zitten zonder stroom.

In Noord-Italië richten harde wind en hevige regens veel schade aan en tal van wegen, tunnels, bergpassen en spoorlijnen zijn geblokkeerd. De autosnelweg van Turijn naar Aosta is ongeveer 50 kilometer ten noorden van Turijn afgesloten om de gevaarlijk hoge waterstand van de nabijgelegen rivier Dora Baltea. Verder naar het noorden is de Grote Sint-Bernhardtunnel door sneeuw gesloten.

De regens veroorzaken ook aardverschuivingen. De autoriteiten in de Alpenregio Valle d’Aosta telden er volgens de krant La Repubblica in de morgen al 23. In het noordwesten van de provincie Piemonte is code rood afgegeven voor overstromingsgevaar. Het water in de rivieren Rhône en Po staat uitzonderlijk hoog en stijgt ook in het Lago Maggiore.

Tal van rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In Borgosesia, ten noordoosten van Turijn, zijn bewoners van door overstromingen getroffen plaatsen geëvacueerd. Tussen deze plaats en Turijn is een brug door het water ingestort.