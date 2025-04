Zeeland maakt miljoenen vrij voor wegen, natuurherstel en water

De komende jaren trekt de provincie in totaal 9 miljoen euro extra uit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. „We hebben in beeld gebracht welke wegen daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn er achttien”, zegt De Bat. Naast onder meer het kruispunt bij de Oesterdam en de door recreanten veel gebruikte N663 tussen Middelburg en Veere wordt ook ingezet op het veiliger maken van fietsoversteken en bermen.

Ook willen Gedeputeerde Staten in totaal 1,2 miljoen euro vrijmaken voor de aanpak van vijf gebieden, waaronder het Veerse Meer en het grenspark Groot Saeftinghe in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij gaat het onder meer om natuurherstel, maar ook om het verbeteren van de beschikbaarheid van zoet en schoon water.

Verder stelt het dagelijks provinciebestuur voor om vanaf 2028 structureel geld vrij te maken voor musea en de restauratie van rijksmonumenten. Voor de Zeeuwse musea gaat het om een bedrag van 700.000 euro per jaar. Voor de restauratie van monumenten komt jaarlijks 2 miljoen euro vrij.

Ook willen Gedeputeerde Staten 1 miljoen euro uittrekken voor de landelijke subsidieregeling Vroegefasefinanciering (VFF). Die regeling biedt ondernemers een lening om de haalbaarheid van hun ideeën te onderzoeken. Voor dit fonds is regionale cofinanciering nodig. Daarvoor wil de provincie dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar stellen, zodat een regionaal fonds van 2 miljoen kan worden gevormd.