Dit is de EU-onderhandelaar die tijdens Trumps tarievenpauze inzet op gasdeal met VS

Zeker is dat in de Europese Commissie niemand te vinden is die meer ervaring op EU-niveau heeft dan Sefcovic. Al sinds 2010 zit de Slowaak in de Commissie, na een leven als diplomaat – hij was ambassadeur voor Slowakije in Israël en bij de Europese Unie. Als Eurocommissaris voor Handel mag hij met de regering-Trump bekvechten over het versoepelen van de aangekondigde tarieven van 20 procent op Europese producten.

Vorige week kondigde Trump aan zijn importheffingen met negentig dagen uit te stellen. Trumps acrobatiek met tarieven wekt in Brussel de hoop dat er tussentijds een deal kan worden gesloten om een handelsoorlog te voorkomen. Dus stapte Sefcovic maandag opnieuw in het vliegtuig naar Washington om vier uur lang te praten met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick en handelsgezant Jamieson Greer.

In gesprek met de regering-Trump streeft Sefcovic naar verzachting van het conflict. Tegelijk schuwt hij harde woorden niet. In Washington dreigde de Slowaak met „verdere tegenmaatregelen” als de gesprekken „niet bevredigend zullen blijken”, aldus de Commissie in een verklaring. Maandag herhaalde Sefcovic dat de EU „gericht blijft op de samenwerking en een eerlijk akkoord wil sluiten”. Het liefst geen importtarieven, bedoelt hij. Maar, zo erkent Sefcovic: „Daarvoor zullen beide partijen een aanzienlijke inspanning moeten leveren.”

LNG

Brussel doet alvast een openingsbod. Aanvankelijk hadden EU-importtarieven op Amerikaanse producten dinsdag moeten ingaan als vergelding op de staal- en aluminiumtarieven van Trump. Maar Brussel stelde die uit na Trumps eigen opschorting van negentig dagen van zijn strengere heffingen – hoewel de Amerikaanse importheffingen op staal, aluminium en auto’s en een basistarief van 10 procent blijven bestaan.

Sefcovic ziet in de negentig dagen de ultieme kans om een gasdeal met de Verenigde Staten te sluiten. Zaterdag zei Trump dat als de EU voor 350 miljard dollar aan Amerikaans LNG (vloeibaar gas) zou importeren, hij wil nadenken over verlaging van de importtarieven. Maar hoewel EU-lidstaten al bijna de helft van hun LNG uit de VS importeren, wordt het verzoek van Trump toch als onrealistisch beschouwd. EU-landen maken zich zorgen over een te grote afhankelijkheid, te weinig schepen om het gas over de Atlantische Oceaan te verschepen, lopende langetermijncontracten met Rusland en Qatar en te weinig Amerikaanse LNG-terminals. Ook klaagden EU-diplomaten vorige week dat Washington niet geïnteresseerd is in het sluiten van een gasdeal. ​

Als alternatief overweegt de Commissie om de vraag naar Amerikaans LNG via een inkoopmechanisme te bundelen. Daarmee zou de vraag naar vloeibaar gas uit de VS niet alleen groeien; EU-lidstaten zien het ook als middel om alle energiebanden met Rusland te verbreken. EU-diplomaten zijn hoopvol gestemd dat zo’n voorstel kan zorgen voor een sterkere onderhandelingspositie in de gesprekken met de regering-Trump.

„We willen de onderhandelingen een kans geven” Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Al maakt Sefcovic zich geen illusies. Trump lijkt vastbesloten „het wereldwijde handelssysteem te transformeren, en ziet de tarieven als corrigerende maatregelen”, zei hij deze week. Ook Von der Leyen houdt pas op de plaats. „We willen de onderhandelingen een kans geven”, zei ze donderdag gereserveerd.

Als de onderhandelingen mislukken, is het onduidelijk wanneer Brussel alsnog tegenmaatregelen invoert. De door Brussel voorgestelde tegenheffingen van 25 procent zullen waarschijnlijk voornamelijk Republikeinse staten en techbazen rondom Trump raken, blijkt uit een zaterdag gepubliceerde lijst van de Commissie.

Ondertussen staan naast Sefcovic ook individuele EU-leiders in de rij om Trump tot andere gedachten te bewegen. De Spaanse minister van Economie en Handel Carlos Cuerpo ontmoette dinsdag de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, terwijl de Italiaanse premier Giorgia Meloni donderdag Trump ontmoet.