Oppositie: coalitie zwijgt over de rekening van voorjaarsnota

„Om te kunnen beoordelen of het resultaat ook goed is voor Nederland en helpt onze grote problemen aan te pakken, moet de Kamer over het hele akkoord beschikken”, schrijft leider van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans op X.

„Wat wel duidelijk is: defensie en de energierekening komen er bekaaid vanaf”, klaagt D66-leider Rob Jetten op X.

Jimmy Dijk (SP) leest in de eerste aankondigingen na het marathonoverleg over de bijstelling van de begroting alleen „het zoet voor de korte termijn.” Hij ziet geen oplossing voor „structurele problemen als woningnood, zorgkosten en dure boodschappen”.