Van Vroonhoven na lang overleg: verbaasd als het niet was gelukt

Van Vroonhoven zei wel dat er een „golf van opluchting” was nadat het akkoord was bereikt. Ze zei dat bestaanszekerheid het belangrijkste punt was voor haar partij. „Als we dat niet rond hadden gekregen, wist ik niet wat we in deze coalitie deden.”

Het was volgens Van Vroonhoven „een langdurige strijd”. Over de dekking van de plannen zei Van Vroonhoven dat die donderdag in de ministerraad wordt besproken. „Alles is pijnlijk, maar we dragen het met zijn vieren op een evenwichtige manier.” Waar het geld vandaan komt dat de partijen extra gaan investeren in thema’s waaraan zij belang hechten, is nog niet bekend.