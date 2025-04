Wilders blij met akkoord over voorjaarsnota, was ‘spannend’

PVV-leider Geert Wilders is „heel blij” dat er een akkoord is bereikt over de voorjaarsnota, zei hij na afloop van het marathonoverleg op het ministerie van Financiën. Hij denkt dat er een mooi pakket op tafel ligt. „Ik ben heel blij dat er resultaat is bereikt en dat we kunnen leveren aan onze achterban.”