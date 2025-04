Greenpeace zet verkeersbord 130 km/u van Afsluitdijk in Drunen

Sinds deze week mag op een deel van de Afsluitdijk ook overdag weer 130 kilometer per uur worden gereden, beleid van PVV-minister Barry Madlener. „We hebben als Europa nog nooit zo’n warm jaar gehad”, zegt directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen. „De natuur is kurkdroog en dan is de enige actie van dit kabinet dat er vanaf nu weer 130 kilometer per uur gereden mag worden op de Afsluitdijk.”

Volgens een Greenpeace-woordvoerster heeft het bord alleen even voor de foto in het natuurgebied gestaan. Wat de organisatie nu met het bord gaat doen, weet ze niet.

Het stelen van een verkeersbord is strafbaar.