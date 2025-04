Meditatie: Navolging van Christus

Ik verblijd mij bij enigen van u deze gezind­heid waar te nemen die ook in Christus Jezus was, en zal mij nog meer verblijden wanneer u daarin nog over­vloediger zult zijn. „Ik ben niet groter dan mijn Heere.” Deze gedachte gaf ons de Heere in, en hoe gelukkig zullen wij zijn als Hij nu komen zal en ons daarin bezig zal vinden.

Ik smeek echter diegenen die iets tegen hun broeder hebben en tegen hem blijven mokken met de ge­dachte: dat had hij tenminste van mij niet moeten zeggen, mij niet moeten verwijten; laat hij liever op zichzelf zien, ik ben meer dan hij. Laten zij toch de duivel de baktanden uit de mond slaan, door tot hun broeder te gaan en hem de liefdeskus te geven.

Deze zaak laat zich echter niet nadoen. Maar waar de Geest is, daar is een discipel des Heeren, en waar een discipel des Heeren is, daar drijft deze Geest. Hij, Die ook onze voeten wast, Die ons gewassen heeft van al onze zonden in Zijn dierbaar bloed, Die ons dagelijks nagaat en ons zelfs van de minste kleinigheid in het dagelijks leven voorziet, moge ons ook onstraffe­lijk bewaren tot Zijn dag. Hij moge op uw harten ook dit woord geschreven hebben: „Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij die doet”, zowel als dat andere: „Gij zijt rein!” Amen.

H.F. Kohlbrugge,

predikant te Elberfeld

(”Lijdensstoffen”, 1849)