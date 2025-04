Bunq ruim 10 miljoen kwijt aan compensatie gedupeerden oplichting

Vorig jaar ontstond veel ophef over de manier waarop bunq met de schade van klanten omging, nadat de NOS en NRC hadden geschreven dat opvallend veel bunq-klanten door oplichterstrucs hun geld hadden verloren. Slachtoffers konden daarna moeilijk contact krijgen met de bank. Ook was er kritiek op het gebrek aan beveiligingsmaatregelen.

Onduidelijk is aan hoeveel klanten compensatie is uitbetaald. In het jaarverslag benadrukt bunq in 2024 meerdere maatregelen te hebben genomen. „Als slachtoffers wettelijk recht hebben op compensatie, zullen we hen altijd terugbetalen. Zo niet, dan beoordelen we elke situatie zorgvuldig en passen we extra coulance toe in gevallen van schrijnende omstandigheden.”

Bunq stelt ook dat fraudeurs steeds geslepener worden en zich vaak voordoen als betrouwbare bronnen zoals bankmedewerkers, overheidsfunctionarissen of zelfs dierbaren. Dat doen ze om persoonlijke gegevens te stelen of mensen te misleiden bij het goedkeuren van frauduleuze transacties.

De bank kon de sterk gestegen compensatiekosten makkelijk opvangen. De winst steeg vorig jaar met 65 procent naar ruim 85 miljoen euro. Het was het tweede jaar op rij dat bunq wist af te sluiten met winst. Het totaal aan spaargeld steeg van bijna 7 miljard naar 8 miljard euro. Ook wist bunq, dat eind vorig jaar 650 voltijdsbanen telde, zijn klantenbestand uit te breiden. Bunq telt nu ruim 17 miljoen gebruikers.