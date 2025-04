Verdachte in zaak Peter R. de Vries voorgeleid in Amsterdam

De verdachte werd maandag aangehouden op Curaçao en kwam dinsdagochtend aan in Nederland. Het Openbaar Ministerie meldde maandag dat hij ervan wordt verdacht een leidinggevende rol te hebben gehad in de criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries. Die verdenking blijft hetzelfde, laat een woordvoerder van het OM weten na de voorgeleiding.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. De misdaadverslaggever overleed later aan zijn verwondingen. Tot nu toe hebben negen mensen terechtgestaan in de zaak, van wie er zes zijn veroordeeld en drie zijn vrijgesproken. In alle negen zaken is hoger beroep ingesteld.