Miljoenen om zoetwater in Brabants natuurgebied beter te benutten

Het geld gaat naar twee projecten. Het eerste leidt regen- en grondwater via bestaande sloten naar het Markiezaatsmeer nabij Bergen op Zoom. Dat gebeurt in de winter en het voorjaar als er een overvloed aan water is. De rest van het jaar hebben natuur en landbouw in het gebied het water nodig. Het tweede project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloten.

Door schoon zoetwater van de hooggelegen Brabantse Wal naar het lager gelegen Markiezaatsmeer te laten stromen, verbetert het waterpeil van het meer. Met de onlangs in gebruik genomen stuw kan het waterpeil als dat nodig is worden verhoogd. Er worden ook ‘broedeilanden’ aangelegd, meldt waterschap Brabantse Delta. Het hogere water in het gebied beschermt de vele soorten vogels die er broeden en overwinteren tegen aanvallen van andere dieren.

De Brabantse gedeputeerde Saskia Boelema wijst op het belang van de plannen. „Zoetwater is een kostbaar goed dat we niet zomaar verloren moeten laten gaan. Aan de voet van de Brabantse Wal komt daar met dit project verandering in.”

Het Markiezaatsmeer valt zowel onder Noord-Brabant als Zeeland. Het grote meer hoorde tot de aanleg van de Oesterdam in 1983 bij de Oosterschelde. Door de komst van de dam verandert het langzaam van een zoutwatergebied in een zoetwatermeer.