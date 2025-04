Vader GroenLinks-PvdA-Kamerlid stemde op CU-lijsttrekker Bikker

Groen en sociaal

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld groeide op in een orthodox-christelijk gezin. Dat ze het christelijk geloof vaarwel zei, gaf haar ouders verdriet. „Aan mij waren kerk en geloof gewoon niet besteed”, vertelde ze een aantal jaren geleden in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Toch kijkt Westerveld niet negatief terug op de opvoeding die ze kreeg. In een recente column in Groen, het blad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, bedankt ze haar ouders uit de grond van haar hart voor de groene en sociale opvoeding. Het Kamerlid roemt haar moeder vanwege het vele vrijwilligerswerk dat ze doet in en buiten de kerk. En haar vader voor zijn verzet tegen welvaartsverschillen en voor het belang dat hij hecht aan een schone aarde.

Lisa Westerveld. beeld RD, Henk Visscher

In 2017 stemden haar ouders –die normaal op de ChristenUnie stemmen– op hun dochter. In 2023 was dat niet het geval. Moeder Westerveld stemde wel op dochter Lisa, maar de stem van vader Westerveld ging naar ChristenUnieleider Mirjam Bikker. Waarom? Westerveld citeert in de column haar vader: „Die heeft het dit keer harder nodig dan jij.” En daarin had vader Westerveld helemaal gelijk. Lisa kwam opnieuw in de Tweede Kamer en de ChristenUnie raakte twee van de vijf zetels kwijt.

Beveiliging

De gemeente Den Haag sloot maandagmorgen een belangrijke verkeersader in de stad af. De Johan de Wittlaan is tot augustus niet begaanbaar voor doorgaand verkeer. Dat heeft alles te maken met de NAVO-top die op 24 en 25 juni in Den Haag plaatsheeft. De gemeente Den Haag laat niets aan het toeval over wat de beveiliging betreft.

De Tweede en Eerste Kamer, die hemelsbreed enkele kilometers zijn verwijderd van het congrescentrum waar de top wordt gehouden, ondervinden zelf ook de gevolgen. De dames en heren politici zullen in die week zo min mogelijk vergaderen. Het mondelinge vragenuur op dinsdag gaat wel door, maar verder zal de Kamervoorzitter alleen de hoogstnoodzakelijke debatten inplannen.

In de week van de top gelden in Den Haag veel veiligheids- en verkeersmaatregelen. Van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, kregen alle ambtenaren van ministeries en van de Tweede Kamer dan ook het verzoek om die week zoveel mogelijk thuis te werken. En wie dat echt niet kan? Die mag wel naar Den Haag komen. Maar het liefst per fiets of lopend…

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over gegevensbescherming. Woensdag meldt de agenda discussies over problemen bij het UWV en over strengere straffen voor het ronselen van stemmen. De gehele donderdag is gereserveerd voor aanpassingen van de Participatiewet.

