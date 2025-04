Gemeente verwacht woensdag opnieuw demonstraties tegen azc Uden

De gemeente Maashorst gaat ervan uit dat er woensdagavond opnieuw demonstraties zijn tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Uden. In de Brabantse gemeente is die avond een tweede informatiebijeenkomst voor bewoners gepland. Vorige week liep een anti-azc-protest rond een eerste bewonersbijeenkomst zodanig uit de hand dat de ME moest ingrijpen.