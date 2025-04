Kamer wil meer grip Kansspelautoriteit op illegaal online gokken

De Kamer vroeg het kabinet bijvoorbeeld om de Kansspelautoriteit „zoveel mogelijk instrumenten te geven” om te voorkomen dat bedrijven mensen naar illegale gokwebsites leiden. In een andere motie staat een verzoek om de autoriteit de bevoegdheid te geven om illegale websites offline te halen. De Kansspelautoriteit moet ook „maximaal” samenwerken met opsporingsinstanties, de Belastingdienst en De Nederlandsche Bank, vindt de Kamer.

Vorige week was er in een debat over kansspelen onenigheid over de vraag of de regels rond online gokken moeten worden aangescherpt. Met name christelijke en linkse partijen benadrukten hun zorgen over het openstellen van de onlinegokmarkt eind 2021. Ze zien dat meer mensen, vooral jongeren, gokverslaafd raken door te spelen in de beslotenheid van hun eigen huis. Coalitiepartijen PVV, VVD en BBB waarschuwden dat strengere regels gokkers naar illegale aanbieders zouden drijven. Over de noodzaak om illegaal gokken aan te pakken, waren de partijen het wel eens.