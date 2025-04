59-jarige man verdacht van accijnsfraude ter waarde van 7 miljoen

Een 59-jarige man uit de gemeente Lansingerland (Zuid-Holland) is aangehouden onder meer op verdenking van accijnsfraude, meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdag. Via een „frauduleuze constructie” is de Nederlandse staat minstens 7 miljoen euro aan accijns en btw misgelopen, aldus de opsporingsdienst.