Eet geen eieren van hobbykippen meer om PFAS, adviseert RIVM

Het RIVM heeft op zestig plekken in het hele land onderzocht hoeveel PFAS mensen kunnen binnenkrijgen als ze eieren van hobbykippen eten. Op 31 plekken komen ze door het eten van minder dan één ei in de week al boven de limiet uit. Die locaties zijn verspreid over vrijwel alle provincies, van Noordoost-Groningen tot West-Zeeland en van Noordwest-Friesland tot Zuid-Limburg.

Op tien locaties in Nederland kunnen mensen maximaal een ei in de week eten en op vijf plekken maximaal twee eieren per week.

De eieren zijn niet de enige manier waarop mensen PFAS binnenkrijgen, benadrukt het RIVM. De stoffen kunnen ook in andere voedingsmiddelen en drinkwater zitten. Maar de PFAS in eieren „komt daar bovenop”.

In Dordrecht en omgeving hadden mensen al het advies gekregen om geen eieren van hobbykippen te eten. Daar zijn verhoogde concentraties PFAS gemeten rond de chemische fabriek Chemours. In de buurt van Leeuwarden gold ook al zo’n advies. Kippen die water hebben gedronken uit de Jelsumer Feart en de Lytse Feart kunnen verhoogde concentraties PFOS hebben binnengekregen. PFOS is een vorm van PFAS.

De afkorting PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen. Die worden onder meer gebruikt in regenkleding, pannen met een antiaanbaklaag, blusschuim, medische apparatuur en elektronica. Ze kunnen nauwelijks worden afgebroken en hopen daardoor op in de grond. De stoffen worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.