Goldman Sachs verdient fors meer met aandelenhandel door onrust

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal flink meer geld verdiend met de handel in aandelen door de grote onrust op de beurzen door het handelsbeleid van president Donald Trump. De inkomsten uit de handel in aandelen stegen daarbij naar een recordniveau. Wel werd minder verdiend met het adviseren bij fusies, overnames en het begeleiden van beursgangen.