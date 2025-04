Prominenten dringen aan op oprichting nationale investeringsbank

„Nederland beschikt, anders dan andere Europese landen, niet over een slagvaardige nationale investeringsbank. Daardoor ontbreekt een krachtig overheidsvehikel”, laten ze weten in een gemeenschappelijke persverklaring. Volgens hen „mist Nederland de boot bij het aantrekken van Europese gelden die via de Europese Investeringsbank (EIB) worden verdeeld; en missen pensioenfondsen en andere private investeerders een aanspreekpunt bij de overheid dat op een zakelijke manier grootschalige cofinanciering kan mobiliseren”.