Fotoserie: Kinderappel LCJ in Urk

In de christelijke gereformeerde kerk van Urk (Pniël) is zaterdag het jaarlijkse kinderappel van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) gehouden. Het thema van dit jaar was ”Een nieuw begin”. Aan de hand van de geschiedenis van Noach in de ark kregen de aanwezige kinderen een verhaal te horen. Verder werd er samen gezonden en gebeden. beeld Freddy Schinkel